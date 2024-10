Mostra ANSA su Falcone e Borsellino al Museo Termini Imerese

E' stata inaugurata stamane, alla presenza di oltre 150 studenti degli istituti superiori, la mostra fotografica "L'Eredità di Falcone e Borsellino" al Museo Civico Baldassare Romano di Termini Imerese. La mostra, curata da Francesco Nuccio e Franco Nicastro, propone una selezione di fotografie tratte dall'archivio dell'agenzia e alcune immagini private familiari che ripercorrono le tappe fondamentali della vita e del lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e permettono ai visitatori di approfondire le vicende personali e professionali dei magistrati.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, il Sindaco Maria Terranova, i responsabili locali delle forze dell'ordine oltre al responsabile della redazione siciliana dell'ANSA Francesco Nuccio.

"È importante tenere vivo il ricordo e l'insegnamento di due magistrati, simboli del coraggio e della lotta alla criminalità organizzata" ha detto il procuratore Ambrogio Cartosio, che proprio con Borsellino ha mosso i primi passi negli uffici giudiziari di Palermo.

"La comunità ha bisogno di esempi positivi e da qui parte il buon esempio soprattutto per le future generazioni" ha commentato il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova.

"Questa mostra rappresenta un'importante occasione di approfondimento per la comunità locale e per chiunque voglia comprendere meglio il contributo lasciato da Falcone e Borsellino, il cui esempio continua a ispirare le nuove generazioni" ha detto il giornalista Fabio Lo Bono, responsabile dell'allestimento museale.

L'iniziativa, promossa dall'ANSA, gode del patrocinio del Comune di Termini Imerese, oltre al sostegno della presidenza del Consiglio Comunale e del Movimento Forense di Termini Imerese. La mostra, che ha il supporto logistico della Quater srl, è stata realizzata grazie al sostegno dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo.



