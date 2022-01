Vaccini: Asp Palermo,266 dosi a Caltavuturo e Chiusa Scafani

(ANSA) - PALERMO, 29 GEN - Vaccinazioni e screening a Caltavuturo (Pa), dove a Palazzo Bonomo è stato allestito il villaggio della salute dell'Open Day Itinerante, organizzato in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Sono state complessivamente 226 le prestazioni erogate di cui 138 esami di screening ed 88 vaccinazioni. Lo dice in una nota l'azienda sanitaria. In particolare, sono state 55 le mammografie, 20 tra Pap Test ed Hpv Test e 63 i Sof Test distribuiti.

Delle 88 vaccinazioni somministrate, in collaborazione con medici ed infermieri dell'Esercito, 16 sono state quelle pediatriche. L'Asp è stata impegnata anche a Chiusa Sclafani, dove nei locali dell'ex Monastero Badia è stato allestito un punto vaccinazione occasionale. Somministrate complessivamente 178 dosi, di cui 12 pediatriche e 16 domiciliari. (ANSA).