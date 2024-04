Mafioso vessava moglie anche dal carcere, arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Catania per maltrattamenti in famiglia, nei confronti della ex moglie, Nunzio Zuccaro, 62 anni, mafioso che ha precedenti per due omicidi, sequestro di persona, occultamento di cadavere, associazione di stampo mafioso e rapina. La misura cautelare in carcere è stata chiesta ed ottenuta dalla Procura etnea nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai Carabinieri.

A denunciare l'uomo è stata la donna. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte messe in atto dall'indagato nei confronti della donna dal 2019, quando l'uomo era ancora detenuto in carcere per scontare una pena di 30 anni, terminata nel 2020.





