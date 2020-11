ANSA-IL-PUNTO/COVID Sicilia, superata quota 1.800 contagi

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - Continua a crescere il numero di positivi al Covid-19 in Sicilia, raggiungendo la quota record di 1.837 contagi registrati nelle ultime 24 ore, con un numero alto di tamponi effettuati: 9.479. Sono 44 i decessi, che portano il totale a 1.015 delle vittime da Coronavirus nell'isola dall'inizio della pandemia. L'emergenza virale ha fatto scattare l'allarme tra gli avvocati di Catania che hanno proclamato lo stato di agitazione e l'astensione dalle udienze per otto giorni, dal 27 novembre al 7 dicembre, per "l'aumento dei casi di contagio da Covid-19, soprattutto tra i colleghi che ogni giorno frequentano le aule e gli uffici giudiziari per lavoro e per professione". Un penalista di 55 anni, Fabio Ferlito, è morto nell'ospedale Garibaldi di Catania. E' una delle vittime del Covid, ma la protesta degli avvocati non è legata alla scomparsa del loro collega. Per lui era scattata una grande gara di solidarietà per donare plasma iperimmune per poterlo curare. Tra i primi a presentarsi per la donazione diversi suoi colleghi guariti dalla malattia, anche da pochi giorni, negativi al tampone. La sanificazione dei locali è scattata al secondo piano del Palazzo di giustizia di Palermo dopo che un impiegato della Procura è risultato positivo. Da ieri nell'aula magna della corte d'appello è in corso uno screening su tutto il personale dipendente dal ministero della giustizia, magistrati, impiegati e amministrativi. La Cgil di Trapani ha chiesto di utilizzare "i fondi messi a disposizione dal ministero della Pubblica Istruzione" per dare "supporto psicologico nelle scuole per far fronte a situazioni di insicurezza, timore di contagio, difficoltà di concentrazione e situazione di isolamento". Continua intanto la campagna di screening per il Covid-19 promossa dall'assessorato regionale della Salute d'intesa con Anci Sicilia. In provincia di Siracusa sarà eseguita non soltanto nei comuni con una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, ma anche agli Enti locali che hanno meno di 30mila abitanti, ma con almeno due Istituti scolastici superiori. I tamponi rinofaringei rapidi saranno fatti agli studenti, ai loro familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie inferiori e superiori. (ANSA).