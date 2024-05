Prima bimba nata a Lampedusa dopo 51 anni è cittadina onoraria

Verrà conferita sabato la cittadinanza onoraria, deliberata dal consiglio comunale delle isole Pelagie, alla bimba - la prima dopo 51 anni a nascere a Lampedusa - che è venuta alla luce il 31 luglio del 2021. Alla piccola Maria, 2 anni e mezzo, che adesso vive a Piana degli Albanesi con i genitori, verrà intitolato anche il nascente parco giochi creato in via Roma. Sarà presente, per il dipartimento Libertà civili e immigrazione, il vice prefetto Carmen Cosentino. Maria è nata nell'ambulatorio del punto territoriale d'emergenza (Pte). Rita, ivoriana di 38 anni, già mamma di due gemelli, era nel gruppo di migranti salvati e sbarcati poco prima a molo Favarolo. La donna, giunta alla fine della gestazione, è stata portata in via precauzionale al poliambulatorio. Al Pte la donna ha iniziato il travaglio e non è stato possibile trasferirla in elisoccorso. Ad assisterla e supportarla Maria Raimondo, infermiera di Corleone in servizio all'ambulatorio di Lampedusa, da cui la piccola ha preso il nome.

