ANSA-IL-PUNTO/Sicilia: ospedali sotto stress, piano Regione

(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - Gli ospedali sotto stress e i nuovi controlli per evitare gli assembramenti nella movida. Sono questi i due temi che tengono banco in Sicilia per l'emergenza Covid. Da questa mattina, in particolare a Palermo, gli ospedali sono stati presi d'assalto da quanti vogliono eseguire il tampone. Attorno alle tende del triage si sono formati pericolosi assembramenti. Un numero crescente di test che porterà, già da domani, ad un probabile aumento dei positivi.

Oggi con metà dei tamponi eseguiti rispetto alle 24 ore precedenti (3252 contro 6390) i nuovi positivi sono scesi a 362, tre le vittime e 130 i guariti.

La Regione corre ai ripari ed è già al lavoro su un piano che prevede di allestire fino a 2.500 posti letto negli ospedali per i malati di Covid, il 20 per cento dei quali destinato alla terapia intensiva e sub-intensiva. Un numero che dovrebbe essere sufficiente a fronteggiare l'emergenza visto che in questo momento in Sicilia i degenti positivi occupano 563 posti letto, 70 dei quali nelle intensive.

I Comuni, dal canto loro, sparano a zero sul nuovo Dpcm del governo. "Non può minimamente pensare di scaricare sui sindaci le sue responsabilità, dopo mesi durante i quali il ruolo delle amministrazioni locali è stato a dir poco sottovalutato" aveva dichiarato il presidente di Anci Sicilia e sindaco di Palermo Leoluca Orlando prima di rettificare il tiro dopo che il governo ha spostato la responsabilità della decisione sullo stop agli assembramenti per la movida sui prefetti. "Prendo atto del fatto che il Governo nazionale ed il presidente Conte abbiano rivisto la propria posizione, ascoltando la presa di posizione dei sindaci di tutta Italia". Ma il primo cittadino di Messina Cateno De Luca boccia senza appello l'ultimo Dpcm, con la sua solita irruenza. "Dopo quanto assistito ieri dalla premiata ditta Conte, con quanto detto in conferenza stampa poi corretto in nottata, mi rendo conto che siamo in mano a gente che non è in grado di gestire una situazione del genere".

In Sicilia, intanto, la situazione resta difficile sopratutto nelle quattro zone rosse - Galati Mamertino, Randazzo, Mezzojuso e Sambuca - che presto potrebbero diventare cinque con Vittoria. La capitale siciliana dell' "oro verde", dove ha sede il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno, conta infatti già 160 positivi. A Sambuca è partita una campagna lanciata dal sindaco Leo Ciaccio per sottoporre il maggior numero possibile di abitanti al tampone e tracciare subito nuovi positivi al Covid, grazie anche al "drive in" allestito in paese davanti a un laboratorio privato di analisi.

Un'iniziativa che ha consentito di individuare subito otto nuovi casi di persone contagiate. (ANSA).