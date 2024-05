Vicino posteggia davanti sua finestra, appicca fuoco ad auto

Il vicino di casa posteggia la sua Fiat 126 davanti la finestra di casa sua, a piano terra, e lui infastidito va in una stazione di carburanti con una bottiglia di plastica e compra della benzina che poco dopo utilizzerà per appiccare il fuoco all'auto, che sarà distrutta dal rogo. E' l'accusa contestata dai Carabinieri di Biancavilla a un 19enne che è stato arrestato per incendio doloso. Il giovane, che si è presentato in Caserma sapendo di essere al centro delle indagini dei militari dell'Arma, ha ammesso le proprie responsabilità rivelando anche il movente.



