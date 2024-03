Ucciso in discoteca: dedicata una mensa a Borgetto

Da oggi, e sino al prossimo 19 marzo, aprono i battenti le mense di San Giuseppe a Borgetto. In tutto sono 29 gli altari allestiti, tra questi ne spicca uno in particolare. E' quello dedicato a Francesco Bacchi, il giovane di 19 anni di Partinico ucciso al culmine di una rissa nel gennaio scorso davanti ad una discoteca di Balestrate.

L'iniziativa è stata portata avanti dagli amici della vittima che hanno anche fatto realizzare sul un muro un dipinto dove si vede Bacchi abbracciato dal patriarca San Giuseppe. A Borgetto vive la madre del giovane ucciso. Il volto di Bacchi è stato dipinto dal maestro Antonio Bartellino.

Le mense oltre che in via Orologio sono state realizzate anche nelle vie Monastero, Nenni, Marchese, Cardinale, Rappa, Provvidenza, Castelli Caravazza, Venezia, Messina, Municipio e Corsitti, in corso Roma, in piazza Vittorio Emanuele Orlando e in contrada Iazzo Vecchio. Le mense apriranno dal pomeriggio e sino a tarda notte, saranno distribuiti pani benedetti e olive. Oggi sarà presentato alla comunità il restauro del simulacro di San Giuseppe col bambino agli antichi splendori. Restaurato grazie al contributo di due famiglie di emigrati in America, Zuccarello e Acquista. Alle 17 ci sarà la presentazione del restauro in chiesa Madre.



