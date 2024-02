'Vola con me', a Cefalù un murale promuove lettura tra i bambini

Un murale dedicato alla magia che i libri possono trasmettere ai più piccoli, con il proposito di promuovere la lettura tra i giovani. Lo ha realizzato a Cefalù, sul prospetto principale della sede dell'Istituto comprensivo 'Nicola Botta', che ospita un plesso della scuola primaria, l'artista Igor Scalisi Palminteri, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con la comunità scolastica. Il dipinto s'intitola 'Vola con me', che suggerisce l'idea di un viaggio immaginario attraverso le pagine dei libri.

"Questo intervento è in linea con altre pitture che ho fatto per i bambini - spiega l'autore - A scuola, grazie al contributo di Nino Carlotta, abbiamo realizzato un piccolo laboratorio di pittura in connessione con il murale. Mentre io dipingevo all'esterno, infatti, le bambine e i bambini dipingevano all'interno. C'è un messaggio importante rivolto ai genitori, che devono sforzarsi di togliere dalle mani dei figli tablet e telefonini per promuovere l'educazione alla lettura dei libri.

Un libro fa volare".

In Sicilia legge appena il 33,8% dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, come ha documentato uno studio di 'A Sud d'Europa' un anno fa. "Vogliamo aiutare i nostri piccoli a scoprire i libri", aggiunge l'artista.

"La lettura - spiegano il sindaco Daniele Tumminello e l'assessore al decoro urbano Salva Mancinelli - consente di vivere con leggerezza e di viaggiare nel tempo e nello spazio".

L'inaugurazione sarà domani alle 9.30.



