Omicidio nell'Agrigentino, fermato un sospettato

Un uomo è stato fermato dai carabinieri di Caltabellotta (Agrigento) per l'omicidio di Elfaquihin Hakim, 28 anni, originario del Marocco (e non della Tunisia come indicato in precedenza), il cui cadavere è stato trovato alla periferia del paese, nei pressi del campo sportivo.

Anche la persona fermata è un nordafricano.

Il giovane marocchino sarebbe stato ucciso a bastonate. Gli inquirenti ritengono che ad aggredirlo sarebbero state almeno tre persone. L'omicidio sarebbe maturato all'interno di un accampamento, occupato da extracomunitari, che in questo periodo lavorano nella raccolta delle olive.



