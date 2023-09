Mattarella, su migranti soluzioni coraggiose, non approssimative

"La dimensione e caratteristica globale del fenomeno dei migranti ha molte cause che sono anche ambientali e di violenze. Di fronte a questo occorre studiare e definire soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali e approssimative.Soluzioni europee da studiare approfonditamente e con serietà da parte dei governi. I 10 punti di von der Leyen sono interessanti. Il problema esiste e non si rimuove ignorandolo lasciando spazio ai crudeli trafficanti". Lo ha affermato il presidente Sergio Mattarella a Siracusa. "E' un argomento di cui parlano i due ministri dell'Interno e sono convinto che troveranno una soluzione collaborativa. Quello che è emerso nei nostri colloqui è un'omogeneità di pensiero sul tema dei migranti, abbiamo entrambi la percezione che è un fenomeno epocale che va affrontato non con provvedimenti tampone ma con una visione del futuro. Ma di questo si occupano i governi, non spetta a me e Steinmeier" ha detto il presidente della Repubblica rispondendo a chi gli chiede un commento sul fatto che la Germania non accolga i migranti.



