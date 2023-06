Msf a Una Marina di libri con 'Umanità in bilico'

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - Per il sesto anno consecutivo, Medici Senza Frontiere partecipa al Festival "Una Marina di Libri" a Palermo, quest'anno con la presentazione del libro "Umanità in bilico", Medici Senza Frontiere in Italia, 25 anni dalla parte degli esclusi, edito da Infinito.

Un racconto narrato con le voci degli operatori e delle operatrici che hanno lavorato sul campo in supporto alle persone migranti ma anche alla popolazione italiana in condizioni di fragilità sociale negli ultimi 25 anni in Italia. Una storia iniziata nel 1998, dall'attivazione dei primi ambulatori per stranieri senza permesso di soggiorno nelle regioni del Sud Italia, all'intervento agli sbarchi sulle coste siciliane e calabresi; dalle attività negli insediamenti informali dei lavoratori agricoli stagionali e nelle occupazioni abitative nelle grandi città, fino ai programmi più recenti, durante la pandemia di Covid-19 in Lombardia e sulle navi di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.

Venerdì 9 giugno, alle 18:30, presso lo Spazio Elenk'Art, Franco Nuccio, volontario del gruppo di Palermo dialogherà con Giuseppe De Mola, autore del libro e operatore umanitario di Msf, con la scrittrice Evelina Santangelo e la narratrice Beatrice Monroy che racconteranno le loro esperienze sul campo.

(ANSA).