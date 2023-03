Comunali:Catania,Schifani,attendo nomi FdI,ma sì a progetti

(ANSA) - CATANIA, 20 MAR - "La mia cultura mi porta ad essere una persona che guarda più all'interlocuzione e non a dire è mio perché sono il primo partito'. Io non escludo che il candidato sindaco di Catania possa essere espressione di Fratelli d'Italia. Aspettiamo ancora il nome. Mi auguro che arrivi al più presto in maniera tale che la coalizione possa discutere su nomi ma anche su progetti, come rivendicato giorni fa da Raffaele Lombardo, che ha sottolineato come sia giusto parlare di programma per la città".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani rispondendo ai giornalisti a Catania in merito alle frizioni interne al centrodestra in vista delle elezioni amministrative catanesi di fine maggio.

Ad una domanda sul rischio per il centrodestra di una 'Verona bis', in cui la coalizione, andando divisa, perse le elezioni, Schifani ha risposto: "Se ci si ferma tutti un attimo e si ragiona serenamente, penso che ci siano tutti i margini per evitarlo. E' evidente, infatti, che quando il centrodestra è diviso, perde al ballottaggio. Se qualcuno vuole prendersi la responsabilità di far perdere la città di Catania al centrodestra, io farò di tutto per evitarlo". (ANSA).