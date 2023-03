Pallanuoto: L'Orizzonte Catania vince la Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - L'Ekipe Orizzonte Catania vince la Coppa Italia di pallanuoto femminile. Le ragazze allenate da Martina Miceli hanno battuto in finale il Plebiscito Padova per 9-7 al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Per le etnee è la quinta Coppa Italia vinta nella loro storia dopo i successi del 2012, 2013, 2018 e 2019.

L'Ekipe Orizzonte Catania ha avuto la meglio sulle avversarie patavine guidate da Stefano Posterivo al termine di una partita vibrante giocata sempre ad altissima intensità. Il Plebiscito Padova ha provato a rimanere in partita, dopo essere scivolate fino a -4 alla fine del terzo tempo. riportandosi a -2 in avvio di ultima frazione con i gol di Queirolo e Valyi, ma a rimettere le cose in chiaro interrompendo la rimonta è stata Viacava che con il gol del momentaneo 9-6 ha interrotto ogni velleità delle avversarie prima del 9-7 finale di Casson.

"L'Orizzonte c'è sempre - ha detto a fine partita l'allenatore delle etnee Martina Miceli - Non è mai scontato vincere e ripartire ogni anno con ambizioni importanti. Le ragazze sono state bravissime, tra semifinale e finale hanno disputato due grandi partite. Ringrazio questo gruppo, perchè pretendo molto e loro rispondono sempre nel migliore dei modi".

