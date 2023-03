Presidente Galvagno accoglie ambasciatore Paesi Bassi

(ANSA) - PALERMO, 01 MAR - "Ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo dei Normanni l'ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi Willem Alexander van Ee. Così come è stato per la presidente della Commissione Ue, von der Leyen la scorsa settimana, ho apprezzato moltissimo la sosta che ha fatto alla stele di Capaci, in omaggio a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta". Lo dice il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, che ha ha ricevuto l'ambasciatore nella sala cinese di Palazzo dei Normanni. All'incontro hanno presenziato anche il console onorario Emanuele Pirazzoli, il segretario generale dell'Ars Fabrizio Scimé e il capo di gabinetto Filippo Palmeri.

"I giudici Falcone e Borsellino rappresentano il vero volto della Sicilia, ovvero una regione che è riuscita a mettersi alle spalle uno scomodo retaggio e che, con un impegno quotidiano fatto di onestà e responsabilità, sta riuscendo a battere la criminalità organizzata - aggiunge Galvagno - L'arresto di Matteo Messina Denaro ne è il più fulgido esempio. La nostra Isola sta cambiando radicalmente e in positivo, per questo da parte del Parlamento siciliano c'è assoluta disponibilità e apertura al confronto su argomenti che riguardano tutta l'Europa. A tal proposito con l'ambasciatore abbiamo trattato diversi temi quali il fenomeno mafioso, l'immigrazione, le energie green e gli scambi commerciali. Sono convinto che lavorando in sinergia si possano trovare soluzioni condivise e soprattutto risolutive". (ANSA).