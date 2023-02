Pd: in Sicilia vince Elly Schlein col 57,3%

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - In Sicilia, a spoglio praticamente ultimato appare netto il successo di Elly Schlein con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di Stefano Bonaccini.

Elly Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentrre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa, Messina.

In Sicilia sono stati oltre 55 mila i votanti.

Schlein trionfa a Palermo città con il 73% e si attesta in provincia al 64%. La nuova segretaria aveva deciso di aprire e chiudere la sua campagna elettorale proprio nel capoluogo siciliano.

"Abbiamo sentito crescere in questi mesi - commenta Mari Albanese, portavoce della mozione Schlein e capolista per l'assemblea nazionale del Pd - l'entusiasmo attorno alla proposta politica di Elly. Il risultato palermitano traccia una nuova strada per il partito democratico, di vero e profondo cambiamento. Le primarie hanno sancito una scelta inequivocabile, da oggi dobbiamo metterci a lavoro per costruire un partito progressista, ecologista e femminista assieme. Abbiamo scardinato vecchi modi di fare politica, partendo dal basso, mettendoci la faccia, accogliendo quante e quanti si riconoscevano nella storia di Elly e in noi. Ci attende una grande sfida, siamo solo all'inizio di una rivoluzione che da oggi dovrà trasformarsi in prassi"

Ecco i dati per provincia: Ragusa: Bonaccini 2.687, Schlein: 1.356; Trapani: Bonaccini 1.650; Schlein 2.167: Palermo: 10.145 votanti: Bonaccini 3.658; Schlein 6.487; Caltanissetta: Bonaccini 1.963; Schlein 2.945. Siracusa: Bonaccini 2172; Schlein 2786. Catania: 9.352 votanti; Schlein 6.299, Bonaccini 3.027. Messina: Bonaccini, 3.062; Schlein 2.809. Agrigento (mancano alcune sezioni): Bonaccini 2.801, Schlein 2.493. Enna: Bonaccini, 2.385, Schlein 4.102. (ANSA)