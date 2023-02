Pd: alle primarie in Sicilia un elettore di 103 anni

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - Il più anziano elettore alle primarie del Pd in Sicilia si chiama Giorgio Guzzetta, ha 103 anni, vive a Piana degli Albanesi, un paese di quasi 6 mila abitanti a 20 chilometri da Palermo.

Guzzetta è uno storico militante della sinistra e del vecchio Pci, un assiduo frequentatore della Casa del popolo. Ma è soprattutto uno dei pochi testimoni ancora in vita della strage di Portella della Ginestra del primo maggio 1947 quando la banda di Salvatore Giuliano sparò contro i contadini riuniti davanti al sasso Barbato per la festa del lavoro. Si contarono 11 morti e 27 feriti. Quel giorno a Portella c'era anche Guzzetta che riuscì a scampare alla tempesta di fuoco.

Di quell'eccidio ha mantenuto una lucida memoria e ne ne ha ricavato una forte carica politica. Fino a due anni fa guidava l'auto. Ieri si è presentato al seggio, accolto con calore dagli scrutatori. Non ha detto per chi ha votato. Ma la sua preferenza potrebbe essere stata decisiva. A Piana degli Albanesi ha vinto Elly Schlein con un solo voto di scarto su Stefano Bonaccini: 69 contro 68. (ANSA).