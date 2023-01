Cannes:assessore Scarpinato,mai firmata autorizzazione spesa

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - "Non ho mai firmato alcuna autorizzazione nè tanto meno un aumento del budget per il finanziamento dell'evento a Cannes, ho solo preso visione di un progetto che era ancora in fase di aggiudicazione che mi fu sottoposto dal dirigente della Film commission per quella iniziativa programmata ben prima che io diventassi assessore e raccomandando agli uffici di darmi notizie del seguito". Lo dice all'ANSA l'assessore al Turismo della Regione siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, che parla per la prima volta dello scandalo per l'evento ''Sicily woman and Cinema' con un finanziamento di 3,7 milioni di euro alla società Absolute Blue Sa del Lussemburgo, revocato ieri in autotutela su richiesta del governatore, Renato Schifani.

Scarpinato spiega la missione fatta a Cannes, a dicembre. "Non c'entra nulla con l'evento contestato. Sono andato a Cannes su invito dell'Enit per la fiera del turismo del lusso per l'inaugurazione e il taglio del nastro dello stand Italia. Lì ho incontrato alcuni dei più grossi operatori, tra cui Rocco Forte.

Il turismo del lusso in Sicilia vale il 2% ma sviluppa il 25% del Pil, per cui essere lì ha significato implementare i flussi turistici". (ANSA).