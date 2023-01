Migranti: 36 trovati in spiaggia isola dei Conigli a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 09 GEN - Trentasei migranti, fra 9 donne e 2 minori, sono stati rintracciati sulla spiaggia dell'isola dei Conigli a Lampedusa dai militari della tenenza della Guardia di finanza. L'imbarcazione, al momento, non è stata ancora rinvenuta.

I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia e di essere originari di Costa d'Avorio, Camerun e Gambia. Tutti sono stati già portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 920 ospiti a fronte di 398 posti disponibili. Ieri sera, con il traghetto di linea Cossyra che è giunto all'alba a Porto Empedocle, sono stati trasferiti 202 ospiti. Da oggi le condizioni del mare vengono date come proibitive e dunque le traversate dovrebbero interrompersi. Ieri, con 6 diversi barchini sono complessivamente giunte 243 persone (ANSA).