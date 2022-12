Carceri: toga Agrigento, su polizia frase infelice,rammarico

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Un' "infelice e inopportuna espressione" riferita "non ad un giudizio generalizzato - che sarebbe inammissibile oltre che ingiusto- nei confronti di Servitori dello Stato, ma a fatti specifici, svoltisi in Santa Maria Capua Vetere". Lo scrive in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia, il magistrato di Agrigento Walter Chiarini finito al centro della polemica per aver usato l'espressione "cosca di parte" nei confronti di agenti della polizia penitenziaria nel corso di un intervento a un convegno, esprimendo il suo "profondo rammarico" se le sue parole al di là delle intenzioni hanno "offeso legittimi sentimenti".

Per quella frase ieri avevano protestato i sindacati della polizia penitenziaria e il capo del Dap Carlo Renoldi , esprimendo il suo stupore, aveva parlato di un "giudizio inaccettabile". (ANSA).