Esplosione in fabbrica biscotti a Palermo, 5 feriti

(ANSA) - PALERMO, 14 NOV - Sono cinque gli operai feriti nell'esplosione avvenuta all'interno della fabbrica di biscotti Frolsi, in via Calcante, nella borgata di Tommaso Natale a Palermo. Tre di loro, gravemente ustionati, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Civico nel reparto di chirurgia plastica uno in codice giallo a Villa Sofia; altri due hanno ferite più lievi. I tre feriti gravi hanno 22, 42 e 27 anni. L'esplosione, che sarebbe stata causata da una fuga di gas, ha provocato gravi danni alla fabbrica. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di collaudo dei forni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. (ANSA).