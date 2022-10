Uomo ucciso a Catania, forse per una lite

(ANSA) - CATANIA, 26 OTT - Un uomo è stato ucciso a Catania con colpi di arma da fuoco in Via Carrubbella, una strada al confine con il comune di Gravina. La vittima è Samuel Nizzari,46 anni. A far fuoco sarebbe stato, al culmine di una lite, un 80enne, che è attualmente ricercato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto emerso alla base dell'omicidio vi sarebbero stati dissapori in merito ad alcuni lavori in uno stabile. (ANSA).