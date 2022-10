Incidenti stradali: tir giù da viadotto, un morto e 3 feriti

(ANSA) - CALTANISSETTA, 04 OTT - Intorno alle 16.20, sulla Statale 626, a Caltanissetta, all'altezza di Capodarso, un tir è volato giù da un viadotto per diversi metri dopo essersi scontrato con due auto. Nell'incidente il camionista ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, una donna in modo grave, trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Elia. Gli altri due pazienti, meno gravi, sono stati ricoverati all'ospedale Umberto I di Enna.

Quando sono arrivati l'elisoccorso e le ambulanze dalla centrale del 118, per l'autista del tir non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada di Caltanissetta. (ANSA).