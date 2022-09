Energia: sindaco Palermo,rincari peseranno 11 milioni in più

(ANSA) - PALERMO, 19 SET - Un aumento di undici milioni di euro. Tanto peseranno alle casse del Comune di Palermo, a fine anno, i rincari dell'energia.

Secondo i calcoli del Comune, infatti, si passerà dai 14 milioni dello scorso anno a una previsione di 25 milioni per tutto il 2022.

"I pesanti rincari delle bollette delle ultime settimane stanno mettendo a dura prova la tenuta delle famiglie e delle imprese che vengono già da anni durissimi a causa della pandemia - dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - Rincari che stanno appesantendo anche i bilanci dei Comuni. È forte il timore per il destino delle attività commerciali e per i disequilibri occupazionali che possono sorgere. È necessario che chiunque si candidi a guidare il Paese e la Regione metta subito al centro delle misure questa emergenza, in modo da evitare di ricorrere a misure molto dure. Non posso immaginare che politica non riesca a intervenire per evitare scelte dolorose", conclude il sindaco di Palermo. (ANSA).