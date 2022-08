M5s:20 palme a Marina Acate con taglio stipendi deputati Ars

(ANSA) - ACATE, 19 AGO - Venti palme, donate dai parlamentari regionali 5 Stelle, grazie alle decurtazioni degli stipendi, sono state piantumate nel lungomare di Marina di Acate. Le piante della specie "Washingtonia robusta" che erano state acquistate lo scorso anno, sono state custodite e piantumate proprio adesso, per una spesa totale di 9.200 euro comprensiva di scavi e messa in opera. I ritardi sono stati dovuti ai tempi delle autorizzazioni. "I consiglieri 5 Stelle acatesi hanno chiesto le autorizzazioni al comune, l'agronomo Pippo Re ha stilato la relazione che ci ha permesso di avere il nulla-osta da parte della sovrintendenza", si legge in una nota. (ANSA).