Teatro: l'Edipo a Colone sul monte Adranone con Mamadou Dioume

Due gli appuntamenti di quest'anno per il pubblico amante del teatro classico en plein air: si parte domenica 7 agosto alle 19.15 con l'anteprima in Sicilia (tappe successive del tour Segesta, Eraclea Minoa e Palazzolo Acreide) dell'Edipo a Colono di Sofocle, nell'allestimento scenico di teatro danza e performance del Centro teatrale Meridionale (CTM), teatro Hamlet di Roma e Generazioni spettacolari.

Lo spettacolo, la cui regia è firmata da Gina Merulla (direttore artistico del teatro Hamlet) e l'adattamento scenico di Merulla e Fausto Costantini, vede la partecipazione straordinaria sul palco, nel ruolo di Edipo, dell'attore senegalese Mamadou Dioume - collaboratore del maestro Peter Brook recentemente scomparso - storico interprete del capolavoro di Brook, il Mahabharata. Dioume, con Alberto Bucco, Fabrizio Ferrari, Carlotta Mancini, David Marzi e Lorenza Sacchetto, diretti da Gina Merulla, darà vita alle diverse scene della tragedia sofoclea, presentata al pubblico come performance di teatro e movimento, su una partitura continua di musica, cori funebri dal vivo e voci recitanti che accompagnano le scene plastiche con il testo di Sofocle. La voce di Dioume è di Edoardo Siravo.

Sarà invece all'alba (inizio dello spettacolo ore 06.15) il secondo appuntamento della rassegna, previsto per mercoledì 17 agosto. In scena Elena Tradita di Luca Cedrola, con Viola Graziosi e Graziano Piazza che firma anche la regia. La drammaturgia di Luca Cedrola, ispirata ad Omero, Euripide e Ritzos, esalta senza giudicarla la figura mitica di Elena e della sua bellezza, fonte di ispirazione millenaria nella storia della letteratura in Occidente.

Per raggiungere Adranone saranno disponibili a partire dalle 17.45 le navette allestite dal Comune di Sambuca, in partenza dai parcheggi A e B aperti sulla strada che porta al sito.

