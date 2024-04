Turismo, alle Eolie un "Piano per lo sviluppo sostenibile"

Le Isole Eolie si sono dotate di un "Piano strategico di sviluppo per il turismo sostenibile": un documento di programmazione indispensabile per definire una visione nuova del turismo di tutte le isole dell'Arcipelago, che sia unica, pianificata, condivisa e sostenibile. L'amministrazione di Lipari guidata dal sindaco Riccardo Gullo ha condiviso questa necessità con i Comuni di Salina: la redazione del Piano è stata affidata alla Fondazione Santagata di Torino e, dopo una lunga fase di "ascolto" della popolazione, di studio della situazione sociale, economica, turistica e naturalistica attuale delle isole, di analisi dei bisogni e delle prospettive, l'elaborato definitivo è stato consegnato lo scorso mese di marzo e, adesso, approvato dalle giunte di Lipari, Santa Marina Salina, Leni e Malfa. Il piano costituisce un programma di sviluppo che non sia limitato esclusivamente all'offerta turistica stagionale, ma che metta in campo azioni che migliorino la qualità della vita dei residenti, potenziando i servizi offerti tutto l'anno e tutti i giorni.

"Si tratta di un Piano didattico e istruttivo" - afferma il sindaco Riccardo Gullo - "che richiama anche le esperienze di altre isole del mondo che vivono condizioni simili alle nostre.

Una visione "organica" che, mentre punta allo sviluppo socio-economico e culturale della comunità, tutela e protegge l'ecosistema del suo straordinario territorio dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità".



