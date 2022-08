Tornatore prepara una serie tv da Nuovo Cinema Paradiso

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Giuseppe Tornatore prepara una serie da Nuovo Cinema Paradiso, il film che vinse l'Oscar per il miglior film straniero nel 1990 oltre a innumerevoli altri riconoscimento. Il progetto è internazionale e il regista, che oltre a dirigere scriverà, è in America con il produttore Marco Belardi che lo realizzerà con la sua nuova società Bamboo Production. Secondo quanto si apprende da Variety si tratta di sei episodi e Belardi è in trattative avanzate con uno streamer statunitense per chiudere il progetto. (ANSA).