Pd, "A Catania hanno tentato di bloccare nostro striscione"

"Una magnifica giornata, limpida di libertà, serrati attorno al monumento della Resistenza, sporcata dai soliti 4 dispotici che in rappresentanza solo di se stessi, fingendo di essere organizzatori dell'Anpi, hanno bloccato lo striscione del Pd impedendoci fisicamente di iniziare il corteo. Lo dice la segretaria della federazione provinciale Dem di Catania, Maria Grazia Leone raccontando quanto accaduto questa mattina nel capoluogo etneo, durante la cerimonia per il 79esimo anniversario della Liberazione.

"Scoperti hanno poi inveito contro i compagni pretendendo che abbandonassimo il corteo. Ai compagni dell'Anpi, di Sinistra Italiana e di tutti coloro che sono intervenuti per garantire il sereno svolgimento della ricorrenza il nostro grazie. Quanto allo sparuto gruppo di sedicenti rivoluzionari - aggiunge Leone - consigliamo loro di leggere Gramsci, esercizio più utile dello starnazzare slogan e provare ad insozzare una splendida giornata di libertà. Imparerebbero qualcosa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA