Mostre: foto di Letizia Battaglia in una permanente a Pollina

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Un nuovo spazio espositivo per la mostra permanente della fotografa palermitana, scomparsa ad aprile, Letizia Battaglia, è stato allestito a Pollina, borgo delle Madonie. Le foto ritraggono un funerale e la festa di San Giuliano patrono del comune madonita. La mostra porta il nome dell'autrice e l'anno in cui sono state realizzate le immagini: 1986. L'allestimento è curato da Stefania Randazzo, storica dell'arte, con l'organizzazione della professoressa Maria Giuliana. L'esposizione è stata realizzata in piazza Duomo nei locali di piano terra del Museo della Manna. Il taglio del nastro è previsto per domenica 31 luglio alle ore 18.30.

"E' stata trovata una soluzione per far tornare fruibile una mostra unica nel suo genere" ha detto il sindaco Pietro Musotto e "per rilanciare - ha aggiunto l'assessore alla cultura, Giuseppe Scialabba, un'importante presenza artistica nel nostro comune". "L'iniziativa di una esposizione permanente a Pollina di Letizia Battaglia - sottolinea l'ideatrice Maria Giuliana - venne fatta alla fotografa, a più riprese, tra il 2014 e il 2018. Ottenemmo, con l'allora ex amministrazione Culotta, il suo impegno a realizzarla". Adesso, con l'intervento del sindaco Musotto, tornerà ad essere visitabile. Per l'inaugurazione sono previste diverse testimonianze di familiari e amici della fotoreporter insieme alle "Letizie" le ragazze di Palermo Bellissima. (ANSA).