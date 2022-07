Alimentare: per La Braciera Palermo 31/mo posto "Top 50 Pizza"

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - La pizzeria "La Braciera" di Palermo dei fratelli Antonio, Roberto e Marcello Cottone ha conquistato il 31/mo posto nella classifica di "50 Top Pizza", la guida online specializzata nel settore che ogni anno premia i migliori locali d'Italia. E' il sesto anno consecutivo che la nota pizzeria palermitana entra nella classifica dei migliori 50 e quello di quest'anno è il miglior risultato di sempre. "La Braciera", con il piazzamento conquistato, entrerà di diritto nella classifica delle "100 Top Pizza" del mondo, graduatoria che terrà conto delle migliori offerte internazionali. "Non è mai facile confermarsi ad alti livelli - dice Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo -, specie in un momento storico in cui sono nate tantissime pizzerie di qualità e la concorrenza si è fatta ancora più dura". "La Braciera" è ormai un punto di riferimento nel settore delle pizze: oltre ai sei lusinghieri piazzamenti consecutivi nelle classifiche di "50 Top Pizza" ha vinto i "Tre Spicchi" del Gambero Rosso per sette edizioni di fila, a partire dal 2016. Nessuno mai in Sicilia è riuscito ad avere questa continuità nel corso degli anni. Per la cronaca, nell'elenco dei locali siciliani premiati quest'anno ci sono la pizzeria "L'Orso" di Messina (28°) e "Frumento" di Acireale (30°). Nella valutazione della giuria un peso determinante l'hanno avuto la qualità della lavorazione dei grani antichi e le tecniche di lievitazione che sono alla base di un prodotto ad alta digeribilità ma anche il servizio, l'accoglienza e la carta dei vini e delle birre. (ANSA).