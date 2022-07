Beni culturali: a Geraci restauro portale rinascimentale

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - A Geraci Siculo, borgo delle Madonie, sono iniziati i lavori di restauro del portale rinascimentale in marmo di Carrara della chiesa di Santa Maria La Porta, risalente al 1496. Il progetto avrà un costo di circa 25 mila euro, quasi metà erogati dalla Fondazione Sicilia, mentre il resto dal comune e da varie donazioni. Prevista la realizzazione di una pubblicazione che documenti i lavori e raccolga gli studi recenti sulla chiesa.

L'iniziativa è promossa dal comune di Geraci Siculo, in partenariato con l'associazione LapiS - Lapidei siciliani e la parrocchia Santa Maria Maggiore, guidata da Padre Santino Scileppi. La direzione scientifica è di Giuseppe Antista (Accademia di Belle Arti di Palermo). Tutti gli interventi sono stati condivisi con la curia di Cefalù.

"Non solo restituiremo alla collettività un'importante pezzo della storia di questi luoghi, ma potremo puntare i fari sulla chiesa di Santa Maria la Porta che conserva interessanti sculture marmoree del XV e del XVI secolo, al fine di rafforzare l'itinerario delle opere gaginiane presenti nelle Madonie", dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa. (ANSA).