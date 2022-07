Distrutta panchina del sagrato della Cattedrale di Ragusa

(ANSA) - RAGUSA, 22 LUG - Distrutto un sedile in pietra del sagrato della Cattedrale di San Giovanni battista a Ragusa.

Ignoti, probabilmente con un piccone, hanno demolito uno dei sedili che si trovano sull'ampio sagrato antistante la chiesa, lungo la balaustra che la delimita e che si affaccia sulla sottostante piazza San Giovanni.

Il parroco della Cattedrale, don Giuseppe Burrafato, da raccontato l'accaduto sulla pagina facebook della basilica. "Mi chiedo se tale comportamento inqualificabile potrà continuare, demolendo ancora altro. La Cattedrale è un sito Unesco, può essere trattata così?" , dice.

Il parroco lamenta anche l'abbandono di rifiuti, o di bottiglie, nelle fessure della balaustra: questo può determinare una situazione di pericolo qualora questi oggetti dovessero cadere, come talvolta accade, nella piazza sottostante "con il pericolo di fare male a qualcuno".

La Cattedrale di San Giovanni battista venne realizzata nel 1694, subito dopo il terremoto del Val di Noto del 1693. Venne aperta al culto nell'agosto del 1694 pur se non ancora completa.

È considerata uno dei monumenti più importanti del barocco siciliano nella zona iblea. (ANSA).