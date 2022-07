Truffe: Fondi europei nelle tasche dipendenti Iacp,3 arresti

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - I lavori di ristrutturazione delle case popolari dello Zen 2 realizzati grazie ai fondi europei a Palermo erano eseguiti solo sulla carta, e parte dei fondi europei sarebbero finiti nelle tasche dei dirigenti dello Iacp.

I carabinieri di Palermo nel corso dell'operazione Start hanno eseguito tre ordinanze cautelari ai domiciliari emesse dal gip sulla base dell'indagine, coordinata dai procuratori europei Calogero Ferrara e Amelia Luise dell'European Public Prosecutor's Office di Palermo, nei confronti dei tre impiegati dell'istituto autonomo case popolari accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità.

I militari della Sezione Eppo del nucleo investigativo di Palermo tra ottobre e dicembre 2021, avrebbero scoperto un centro di interessi illeciti, negli uffici dello Iacp di Palermo, formato da professionisti privati e pubblici ufficiali con competenze in materia edilizia e incaricati della gestione dei fondi di spesa pubblici nazionali ed europei.

Secondo l'inchiesta, i pubblici ufficiali coinvolti sarebbero stati in grado di appropriarsi di una parte delle somme di denaro che servivano per l'esecuzione di lavori in realtà mai eseguiti completamente, con la compiacenza degli imprenditori che si erano aggiudicati gli appalti. Si creava, sostengono gli investigatori, un sistema "concussivo ambientale" finalizzato ad ottenere vantaggi patrimoniali indebiti in danno del buon esito di progetti di edilizia pubblica cofinanziati dall'Unione Europea. Le indagini si sono focalizzate su un progetto di realizzazione di opere di risanamento e manutenzione di edifici di pubblica utilità ubicati nel quartiere "Zen" della città di Palermo per cui era stato previsto uno stanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro. Tali opere rientrano nell'ambito del progetto "Ruis Palermo" (progetto di riqualificazione urbana, infrastrutture e sicurezza della città di Palermo), implementato della copertura economica del "fondo europeo per lo sviluppo e la coesione". L'indagine è la prima operazione dei carabinieri coordinata dall'ufficio della Procura europea

