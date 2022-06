Cinema: messinese realizza docufilm sui Beatles,sogna Cannes

(ANSA) - MESSINA, 29 GIU - "Voglio cercare di presentare il mio film fuori concorso a Cannes, ci tengo molto. Del resto la mia vita è stata incentrata sulla mia grande passione: i Beatles. Per me sono una famiglia e per questo mi sono trasferito sei mesi a Liverpool dove tra archivi e giornali ho fatto ricerche estenuanti trovando molto materiale e filmati inediti e scoprendo aneddoti curiosi sul più conosciuto gruppo musicale del mondo. Ho quindi realizzato un film di tre ore e quindici minuti dopo aver raccolto 600 minuti di materiale. Il costo del film è stato 130 mila euro, coperti grazie ad una Casa di Produzione dove lavora anche la mia famiglia". Lo ha detto Mirko Trovatello ventottenne regista messinese con la passione del cinema e dei Beatles che ha realizzato il primo docufilm in italia sui Beatles che è stato premiato di recente al Marefestival di Salina. "Da quando sono piccolo - prosegue Trovatello - ho sempre ammirato la loro arte mi ispiro a loro anche per il mio look tanto che tutti mi dicono assomiglio a Ringo Starr, ma spiritualmente mi sento più vicino a George Harrison. Ho presentato il film durante il Covid in una proiezione con critici e giornalisti e ha avuto ottimi riscontri, poi ho vinto un premio al Marefestival ora spero in Cannes. Ho anche aperto a Messina il primo store ufficiale dedicato ai Beatles in Italia. Spero un giorno di incontrare i Beatles, semmai dovesse succedere penso che impazzirei". (ANSA).