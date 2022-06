Corruzione e truffa sui fondi Ue, 12 arresti nel palermitano

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - Corruzione e truffa ai danni dell'Unione Europea sui fondi per l'agricoltura, con funzionari della Regione siciliana coinvolti. E' questa l'accusa contestata a vario titolo a 22 indagati, di cui dodici colpiti dagli arresti domiciliari e dieci sottoposti all'obbligo di presentazione alla pg. Nel mirino dipendenti pubblici, oltre a imprenditori e professionisti. L'operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura Europea (EPPO - European Public Prosecutor's Office) - sede di Palermo. Con lo stesso provvedimento, il gip ha disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di somme e beni per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, quale profitto delle condotte delittuose ipotizzate.

I reati contestati, allo stato, sono a vario titolo, associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, abuso d'ufficio, falso, distruzione e occultamento di atti e rivelazione di segreto d'ufficio.

Le indagini condotte dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo costituiscono un ulteriore filone dell'operazione "Gulasch-Amici Miei". La prima indagine aveva portato nel mese di marzo 2020 ad eseguire altri 24 provvedimenti cautelari personali e reali che hanno riguardato l'iter di concessione dei finanziamenti in agricoltura, europei e nazionali, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2007/2013 e 2014/2020, gestiti dall' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (Ipa) della Regione Sicilia, ente deputato alla valutazione dell'ammissibilità delle istanze volte ad ottenere i fondi. (ANSA)