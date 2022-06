Cinema: Ortigia Film Festival celebra Monica Vitti

(ANSA) - SIRACUSA, 27 GIU - Ortigia Film Festival celebra Monica Vitti attraverso l'immagine del manifesto della quattordicesima edizione, tratta da un 'opera dell'artista Andrea Chisesi e con la presentazione del libro "Monica. Vita di una donna irripetibile" di Laura Delli Colli edito da Rai Libri.

Il racconto di Laura Delli Colli, intreccia con delicatezza le vicende personali della Vitti con quelle della sua storia cinematografica, anche internazionale, in un ritratto inedito, intimo ed emotivo ricco di aneddoti e confidenze. Il ritratto di una donna speciale, come dice il titolo del libro 'irripetibile', dalla personalità complessa e originale, che ha vissuto negli anni del grande fermento artistico e della rivoluzione culturale. L'incontro con Laura Delli Colli per la presentazione del libro è previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da Steve Della Casa. Per l'occasione Aurora Giovinazzo leggerà alcuni brani di Monica. Vita di una donna irripetibile accompagnati dal commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica Vitti. L'Appuntamento con il pubblico del festival è previsto alle 21.15 in Arena Logoteta, luogo storico del festival. (ANSA).