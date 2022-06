Bimba morta: trovati tagli su una busta in testa a Elena

(ANSA) - CATANIA, 21 GIU - Aveva una busta nera in testa Elena quando è stata assassinata dalla madre, Martina Patti.

L'ipotesi investigativa ha trovato maggiore consistenza dopo che, durante accertamenti medico legali, è stata esaminata la busta con dei tagli compatibili con colpi di coltello. La ricostruzione è stata confermata da fonti della Procura. Sul momento dell'omicidio la donna ha detto al Gip di "non ricordare bene", perché, ha sostenuto, "ero girata e non volevo guardare".

