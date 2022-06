Turista tedesca soccorsa a Panarea da elicottero polizia

(ANSA) - PANAREA, 01 GIU - Una turista tedesca in soggiorno a Panarea che aveva accusata un malore e che doveva essere trasferita d'urgenza è stata soccorsa da un elicottero dopo essere stata issata a bordo con un verricello. L'intervento congiunto è stato effettuato dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del IV Reparto Volo della Polizia di Stato.

L'allarme è scattato intorno alle 12,30 quando una donna di 73 anni, che faceva parte di una comitiva in escursione sull'isola, ha accusato un malore dovuto probabilmente alle alte temperature registrate in tutta la Sicilia. I suoi compagni hanno contattato il 118 tramite la centrale del 112.

L'elicottero, dopo aver imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino all'aeroporto di Boccadifalco, in pochi minuti ha raggiunto la zona dell'infortunio. I soccorritori sono stati sbarcati sul posto, hanno imbracato la donna e l'hanno issata a bordo con il verricello per poi trasferirla all'ospedale Papardo di Messina. Un intervento simile era stato portato a termine il 20 maggio scorso a Salina dove i tecnici del Soccorso Alpino sull'elicottero della Polizia avevano prelevato una donna tedesca di 54 anni che aveva riportato la sospetta frattura della caviglia sinistra (ANSA).