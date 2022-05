Miagranti: festa a Custonaci per nascita gemellini nigeriani

(ANSA) - CUSTONACI, 31 MAG - Una coppia di gemelli africani venuta alla luce lunedì scorso è stata accolta, a Custonaci (Tp), dalle massime autorità cittadine del centro trapanese, che hanno partecipato alla cerimonia di benvenuto organizzata per Bryan e Bryson. I due bambini sono figli di una giovane coppia nigeriana, Miracle e Oghogho, che vivono da quasi due anni nel Centro Accoglienza per famiglie immigrate di Custonaci del Progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) di Marsala, gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande.

La cerimonia si è svolta in due momenti. Il primo nell'area antistante il Centro di accoglienza dove il Comune di Custonaci ha fatto mettere a dimora due alberi di olivo. Contestualmente Don Vito Castronovo, anziano prete del paese, ha tenuto una celebrazione religiosa, prima di benedire i bambini, gli alberi a cui sono stati attribuiti i loro nomi, e la famigliola nigeriana. Tra i presenti, il sindaco Giuseppe Morfino, gli assessori Vanessa Campo (Servizi Sociali) e Annalisa Reina (Pubblica Istruzione), il maresciallo dei carabinieri Angelo Vito (comandante della locale stazione). La seconda parte della cerimonia si è svolta, invece, nella grande sala del Centro diurno, dove gli operatori della cooperativa sociale Badia Grande hanno addobbato a festa il locale con tanti palloncini azzurri, scritte e decorazioni. C'è stato anche un buffet e confetti, bomboniere e i regali, lo spumante e la torta di benvenuto per i piccoli Bryan e Bryson. Visibilmente commossi i genitori, che, insieme agli altri due figli, Olivia, di 2 anni, e Majesti, di 4, hanno festeggiato i gemellini. La cerimonia di benvenuto è stata filmata e fotografata da una troupe di Hermes Tv. L'arrivo di Bryan e Bryson nella piccola comunità di immigrati del Centro di Accoglienza sarà oggetto di uno storytelling della collana 'Gli altri siamo noi', voluta dal presidente della Cooperativa sociale Badia Grande per raccontare spaccati di vita quotidiana nei centri gestiti dal Progetto Sai Marsala". (ANSA).