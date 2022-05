Falcone: Cuffaro, inquinato giorno memoria

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - "Io e tanti palermitani e siciliani onesti abbiamo un sogno che comincia a realizzarsi, rifare la Democrazia Cristiana. Scegliere di inquinare un solenne giorno di memoria con uno squallido spettacolo politico da campagna elettorale per tentare di "mascariarla" è stato a mio modesto parere disgustoso. È accaduto pure questo il 23 maggio con la volontà di certa parte della sinistra politica e la complicità di una parte di quella artistica e giornalistica".

Lo dice Totò Cuffaro, commissario regionale della DC Nuova.

"Vorrei dire a Pif - prosegue - che può tenere il suo animo disteso perché normalmente io querelo le persone non 'i pif'.

Considerata, quindi, la mia volontà di non querelarlo può anche sollevare l'avvocato che ha nominato dal palco, perché non avrà certo bisogno di essere difeso dall'avv. Leoluca Orlando Cascio.

Questo mi è molto di conforto perché non dovendo difendere 'i pif' non querelati da me potrà occuparsi - tra una indignazione e l'altra nei miei confronti - di dare degna sepoltura alle oltre 1200 bare accatastate al cimitero dei Rotoli da oltre un anno. Questa però è la mia speranza ma non credo che lo farà. E comunque io 'i pif' non li querelo". (ANSA).