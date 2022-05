Comuni: app per esplorare street art nelle Madonie

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - È stata presentata stamattina, in videoconferenza, agli "stakeholders" una App innovativa di realtà aumentata che conduce alla esplorazione di 18 borghi del territorio delle Madonie, in Sicilia, per scoprire le opere di street art e opere digitali. La App consente di fruire in realtà aumentata le opere realizzate da artisti nazionali e internazionali, ispirate al patrimonio culturale immateriale del territorio, nell'ambito del progetto "I Art: Il Polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni delle Madonie", ideato e diretto da I WORLD, capofilato da So.svi.ma.

Spa. La App "I Art Madonie", disponibile per IOS e Android, prevede 5 sezioni: Opere, Murales, appArizioni, mappa, info. Se l'utente si trova a una distanza compatibile dalla collocazione dell'opera (es. 30km) viene indicata la distanza ed è possibile accedere alla geolocalizzazione per raggiungere l'opera nel territorio delle Madonie. Sono intervenuti: Alessandro Ficile, amministratore unico di Sosvima Spa, Lucenzo Tambuzzo, sugli interventi di arte urbana, Gualtiero Carraro, sulla funzionalità e sui contenuti dell'applicazione, Edoardo Colombo sulle innovazioni phygital nel turismo culturale e Andrea e Roberto Carraro sulle "appArizioni". (ANSA).