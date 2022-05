Premi: master gratuiti studenti scuole alberghiere siciliane

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - Vanno agli allievi Girolamo Lo Giudice, indirizzo cucina dell'Istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo, Serena D'Angelo dell'Istituto alberghiero Ignazio Vincenzo Florio di Erice (Tp), Matilde Faraci dell'Istituto alberghiero Filippo Re Capriate di Licata (Ag) e Carmelo Nibali dell'alberghiero Alessandro Manzoni di Mistretta (Me) i master gratuiti 2022 della Onlus Peppino Falconio, assegnati a Palermo dove si sono svolte per le prove finali per i 10 alunni finalisti provenienti dagli istituti alberghieri dell'intera isola.

La commissione di valutazione, capitanata per l'occasione dagli chef stellati siciliani Pino Cuttaia e Toni lo Coco, li ha individuati ricercando per prima cosa l'attitudine a intraprendere questo tipo di mestiere e poi i richiami, nelle elaborazioni, ai territori di provenienza: sosterranno master formativi nei ristoranti stellati dell'associazione Le Soste di Ulisse e potranno inoltre iscriversi gratuitamente al primo anno dei corsi di laurea di Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità, Turismo sostenibile, Scienze e tecnologie alimentari e Viticoltura ed enologia, messi a disposizione dall'Università di Teramo.

"Da Palermo e dalla Sicilia -dice il presidente della Onlus Peppino Falcnio, Francescopaolo Falconio - ci arrivano conferme su tutto quanto muove la nostra associazione. E' una grande apertura di credito per questi ragazzi ed è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione". "L'Università di Teramo è l'unico ateneo che si interfaccia con tutti gli istituti alberghieri italiani - spiega Dino Mastrocola, rettore dell'Università di Teramo - Mettiamo convintamente a disposizione i nostri corsi di laurea che rappresentano la nostra identità scientifica ma anche i nostri valori. Il tema della sostenibilità, infatti, include per noi quello della legalità e la sua applicazione nella formazione delle professionalità". (ANSA).