Migranti: in 396 su due navi ancora in attesa porto sicuro

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - Sono complessivamente 396 i migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalle navi Ocen Viking di Sos Mediteranee e dalla Geo Barents di Medici senza frontiere ancora in attesa di un "porto sicuro". Circa la metà dei profughi sono minori non accompagnati o persone fragili che hanno bisogno di cure immediate, come sottolineano i responsabili delle due Ong. A bordo della Ocean Viking, che si trova al largo delle coste della Sicilia Occidentale, si trovano 396 persone; altri 101 sono sulla Geo Barents, in navigazione nello Jonio, tra Augusta e Catania, (ANSA).