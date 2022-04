Libri: 'Perché la sua vita è un'impresa',biografia di Tregua

(ANSA) - CATANIA, 28 APR - "Un libro che, attraverso la biografia di un personaggio, riesce a narrare ottant'anni di storia di un intero territorio". La afferma il giornalista Salvo Fleres, che domani alle 17 nel rettorato dell'università di Catania, presenterà "Perché la sua vita è stata un'impresa", pubblicato da A&B Editrice. Il volume è una biografia dell'imprenditore Carlo Alberto Tregua, dottore commercialista, fondatore del Quotidiano di Sicilia che ancora, a 82 anni, dirige, scritta da Giuseppe Lazzaro Danzuso. La biografia, definita "corale" nella prefazione al libro dal rettore Francesco Priolo, ha come caratteri predominanti "innovazione, impegno professionale e civile, riflessione, condivisione e ottimismo". Che hanno come centro la Catania "Milano del Sud": dopo il boom economico dell'edilizia, Tregua apre fabbriche di televisori, promuove i club service, costruisce l'associazionismo della piccola e media impresa e approda al giornalismo economico e all'editoria.

All'incontro di domani saranno presenti il rettore Priolo, Lazzaro Danzuso, Tregua, Pina Labanca, direttore editoriale della A&B e molti di coloro i quali, con le loro dichiarazioni, hanno contribuito alla realizzazione del libro. Ossia Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia e il vicepresidente Diego Bivona, il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti e l'editore Mario Ciancio Sanfilippo, lo storico Tino Vittorio, il sociologo Francesco Pira, gli economisti Pietro Busetta e Rosario Faraci e il massmediologo Vincenzo Tromba. Gli imprenditori Francesco Averna e Giuseppe Benanti, Pino Grimaldi, past president internazionale del Lions club e l'ex governatore del Distretto Sicilia Lucio Vacirca, Antonio Pogliese, commercialista, Monica Insanguine, preside dell'Alberghiero di Giarre, con il docente Alfio La Spina, il manager Salvo Catania e il medico Alessandro Russo, medico. Il racconto parte dall'8 novembre del 1940 - giorno in cui, sotto i bombardamenti americani su Catania, in piazza Duomo nasce Carlo Alberto Tregua - fino a oggi. E Lazzaro Danzuso - autore di una trentina di volumi tra romanzi, raccolte di racconti e saggi - collega i vari momenti con il fil rouge delle canzoni simbolo di ciascun'epoca. (ANSA).