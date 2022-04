Cimiteri: botta e risposta Miceli assessore su emergenza Rotoli

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - Botta e risposta tra il candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli e l'assessore comunale Toni Sala sull'emergenza al cimitero dei Rotoli di Palermo. "Le bare insepolte al cimitero Rotoli sono una ferita per la città di Palermo e per Franco Miceli è una priorità assoluta uscire in tempi brevissimi da questa emergenza, pur sapendo che una soluzione definitiva la si avrà solo con la costruzione di un nuovo camposanto" si legge in una una nota dell'ufficio stampa del candidato a sindaco del centrosinistra.

"Sull'emergenza cimiteri a Palermo in tanti fanno demagogia, senza sapere neanche di cosa parlano. Spiace che perfino Franco Miceli, candidato sindaco del centrosinistra, cada in questo errore dimostrando di preferire i fantasiosi proclami alle risposte concrete, pur essendo il candidato sindaco delle forze politiche che governano la città. Sarebbe bastata una telefonata." replica l'assessore comunale ai Cimiteri Toni Sala. "Franco Miceli -si legge ancora nella nota del candidato a sindaco- è perfettamente a conoscenza dello sforzo che l'assessore Sala, non a caso stimato da maggioranza e opposizione, sta compiendo da mesi per sanare questa incresciosa situazione ma l'indignazione dei nostri concittadini è sacrosanta ed esige impegni precisi da parte di chi si candida a governare la città di Palermo. Non ci sono dubbi che il sindaco potrà contare sulla cooperazione e il massimo impegno dei dipendenti comunali per restituire dignità alla nostra città". (ANSA).