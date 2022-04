Turismo: opere di Tayou in giardini hotel Timeo di Taormina

(ANSA) - TAORMINA, 14 APR - Gli hotel Belmond di Taormina, il Timeo e Villa Sant'Andrea, hanno riaperto le porte per la stagione 2022. Dopo il successo della collettiva d'arte en plein air della scorsa stagione, il Grand Hotel Timeo si prepara ad accogliere una nuova installazione artistica realizzata in collaborazione con Galleria Continua, oggi considerata una delle maggiori forze motrici della scena artistica contemporanea.

Grazie del progetto denominato Mitico, che coinvolge le proprietà Belmond in Italia, i giardini del Timeo si trasformeranno in un museo a cielo aperto accogliendo le opere del famoso artista camerunense Pascale Marthine Tayou, che infonderà nuovo colore ai giardini dell'hotel. I giardini saranno inoltre animati da iniziative gastronomiche uniche. A cominciare dalle Gin Discovery, momenti conviviali durante i quali gli ospiti seguiranno un vero e proprio percorso olfattivo alla scoperta dei gin locali, per proseguire con un'esperienza gastronomica estiva dedicata all'arte del gelato e della granita siciliana. Non mancheranno poi le novità al ristorante stellato Otto Geleng, che aprirà il 29 aprile con i suoi esclusivi 8 tavoli e un nuovo menù ideato dallo chef Roberto Toro, portavoce del territorio e dei suoi ingredienti più genuini.

Villa Sant'Andrea punta sull'esclusività della baia di Mazzarò e avrà un nuovo ristorante temporaneo, letteralmente 'pieds dans l'eau': cinque tavoli esclusivi nella spiaggetta privata con le specialità di mare preparate dallo chef Agostino D'Angelo.

Tornano anche gli appuntamenti dedicati al cinema sotto le stelle. Le esclusive serate Cinema e Champagne in spiaggia - in programma nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto - quest'anno vanteranno un'esclusiva collaborazione con il prestigioso Festival del Cinema che ogni anno accende i riflettori sulla città di Taormina. (ANSA).