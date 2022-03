Comunali Palermo: Micciché, è Cascio candidato Fi a sindaco

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - "Non ci sono alternative: il candidato a sindaco di Palermo per Forza Italia è Francesco Cascio". Lo dice, ricorrendo a un tono categorico, il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché che è anche il coordinatore siciliano di Fi. Viene così fermata da Micciché l'ipotesi di un altro nome, quello dell'ex rettore Roberto Lagalla (che si è candidato), che sarebbe stato sostenuto da Marcello Dell'Utri.

L'affermazione di Micciché, fatta dopo l'inaugurazione della mostra di Steve McCurry sulle donne afghane, va letta con un tema di confronto interno molto aspro nel partito e che tocca anche la sua leadership in Forza Italia. (ANSA).