Covid: dopo Linosa anche Ustica non è più isola virus free

(ANSA) - USTICA, 07 MAR - Dopo Linosa il Covid sbarca anche a Ustica, la piccola isola nel Tirreno ad un'ora e e mezzo di navigazione da Palermo. Le due isole minori siciliane fino ad ora erano le uniche rimaste immuni dal contagio del virus. Negli ultimi giorni, come conferma il sindaco Salvatore Militello, a Ustica sono stati registrati una decina di casi positivi. "Per fortuna siamo tutti vaccinati - dice - e i sintomi dei miei concittadini positivi al virus sono lievi.

Eravamo rimasti immuni per due anni, ma credo che ci sia ormai un allentamento delle precauzioni".

"Molti miei concittadini - spiega il sindaco - si recano a Palermo e negli altri centri della Sicilia e i contagi sono fisiologici. Fino adesso non avevamo avuto neppure un caso.

Chiedo ai miei concittadini di mantenere sempre alta l'attenzione e nei luoghi molto affollati di indossare la mascherina". (ANSA).