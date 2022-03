Pfizer: Bombardieri, inaccettabile, Governo intervenga

(ANSA) - CATANIA, 04 MAR - "Quello che sta accadendo alla Pfizer di Catania è inaccettabile: non possiamo prendere neanche in considerazione la possibilità che siano licenziate 230 persone e che 230 famiglie vengano messe sul lastrico". È quanto afferma il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri d'intesa con le segretarie di Catania e della Sicilia, Enza Meli e Luisella Lionti, nel giorno in cui i lavoratori di quello stabilimento scioperano per chiedere il mantenimento dei livelli occupazionali del sito etneo.

"In questi mesi - prosegue il leader della Uil - grazie al vaccino Pfizer ha conseguito utili eccezionali: ebbene, parte di quelle risorse deve essere reinvestita in questo territorio".

"La Uil - conclude Bombardieri- chiede alla Regione Siciliana di attivare un tavolo al più presto e al Governo di intervenire con serie politiche industriali, costringendo le aziende che hanno avuto utili in questo Paese a salvaguardare l'occupazione".

